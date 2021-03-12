Son dakika: Mualla Irmak cinayetinde doktorun DNA’sı çıktı ancak işlem yapılmadı





Savcı Şahin, tecavüz ve cinayet olayının M.A.'nın muayenehanesinde gerçekleşmiş olması ve M.A.'ya ait DNA örneklerinin Irmak'ın iç çamaşırları ve özel bölgesinde bulunması nedeniyle M.A. hakkında dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.



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