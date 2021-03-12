Streamline geri dönüşüme kazandırılacak! Söküm işlemleri başladı

11 Haziran 2018 tarihinde Ahırkapı Serbest Demir Alanı'na demirlenen ve uzun süre boyunca atıl durumda bekleyen 108 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı Streamline kargo gemisi, zorlu hava şartları sebebiyle 29 Ocak 2020 tarihinde sürüklenerek Zeytinburnu kıyılarında karaya oturmuştu. Zorlu hava koşullarının devam etmesiyle yan yatmaya başlayan gemi, ambar bölümünden su almaya başlamıştı.

SAHİBİNE ULAŞILAMADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Streamline'ın bulunduğu yerden kaldırılması için bayrak ülkesi Komorlar'a ulaşmaya çalışmış ancak geri dönüş alamaması üzerine bulundurulduğu yerden kaldırılması için harekete geçmişti.

SÖKÜM İŞLEMLERİ BAŞLATILDI



Bordasında derin yarıklar oluştuğu tespit edilen geminin kurtarılamayacağı yönünde rapor hazırlanmasının ardından Streamline'ın sökülerek geri dönüşüme kazandırılması kararı alındı. Geminin parçalanmasına karar verilmesinin ardından 9 Mart Salı günü söküm işlemleri başladı.

GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK



Streamline gemisinin söküm işlemlerinin bir buçuk ay içerisinde tamamlanması ve söküm işlemleri sonrası elde edilecek 800 ton demirin de geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.