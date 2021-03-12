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Ticari Taksiyle uyuşturucu servisi 60 kilo ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek için ticari taksiyle gece yarısı, sipariş veren torbacılara dağıtım yapan C.A.’nın kullandığı araca Şişli’de operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısı C.A.nın kullandığı araçta detektör köpek ATAK ve Narkotik Timlerin yaptıkları aramalarda; aracın bagajındaki kolilerde 1’er kiloluk paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 60 kg. uyuşturucu madde (Bonzai) ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:37 ABONE OL
Ticari Taksiyle uyuşturucu servisi 60 kilo ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Şişli'de piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisini aldı.

Ticari taksi kamuflajı işe yaramadı

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerinin tespit edilmesi ve suç unsurlarının belirlenmesi için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile yasadışı yollardan temin edilerek İstanbul'a getirilen uyuşturucu maddelerin, pazarlanmak üzere ticari bir taksiye yüklendiği belirlendi.

Jandarma'yı hesaba katmadı

Uyuşturucu maddelerin torbacı tabir edilen şahıslara dağıtımını yapmak üzere, yakalanmamak için gece vakti bulunduğu adresten ayrılan ve İstanbul'un ıssız yerlerinde yolcu almadan saatlerce boş dolanan ticari taksiye, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Jandarma ekiplerince Şişli'de operasyon düzenlendi.

"ATAK" tepki verdi, arabanın bagajından uyuşturucu fışkırdı

Jandarma ekiplerince gece yarısı durdurulan şüpheli C.A.nın kullandığı araçta detektör köpek ATAK ve Narkotik Timlerin yaptıkları aramalarda; aracın bagajındaki kolilerde 1'er kiloluk paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 60 kg. uyuşturucu madde (Bonzai) ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli C.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.A., yapılan sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından hakkında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.A.'nın bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ticari Taksiyle uyuşturucu servisi 60 kilo ele geçirildi
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