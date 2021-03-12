Tıp Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Tıp Bayramı tarihi için geri sayım başladı!

Tıp Bayramı tarihi ile ilgili son dönemde sorgulamalar epey hız kazandı. Gece gündüz demeden çalışan hemşire, doktor gibi sağlık çalışanları yine bugünde anılacak. Hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olan sağlık çalışanları ile ilgili olarak Tıp Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Çok önceden 12 Mayıs'ta kutlanan Tıp Bayramı, 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan tüm hafta boyunca kutlanıyor. İşte Taıp Bayramı tarihi 2021

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Ülkemizin dört bir yanında sağlık sektörü personellerinin Tıp Bayramı coşkuyla kutlanacak. 1827 yılından bu yana ülkemizde de kutlanan ve kutlanmaya devam edecek olan 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili detaylar şöyle;