Tıp Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Tıp Bayramı tarihi için geri sayım başladı!

Tıp Bayramı tarihi ile ilgili son dönemde sorgulamalar epey hız kazandı. Gece gündüz demeden çalışan hemşire, doktor gibi sağlık çalışanları yine bugünde anılacak. Hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olan sağlık çalışanları ile ilgili olarak Tıp Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Çok önceden 12 Mayıs'ta kutlanan Tıp Bayramı, 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan tüm hafta boyunca kutlanıyor. İşte Taıp Bayramı tarihi 2021
Ülkemizin dört bir yanında sağlık sektörü personellerinin Tıp Bayramı coşkuyla kutlanacak. 1827 yılından bu yana ülkemizde de kutlanan ve kutlanmaya devam edecek olan 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili detaylar şöyle;
Tıp Bayramı 14 Mart 2021 Pazar gününe denk geliyor.
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929–1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.
Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.
Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.
Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.