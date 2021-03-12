Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir tarafta da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde bir anda bastıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pay Mahallesi'nden Erciş'e yolcu taşıyan mahalle minibüsü yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine Büyükşehir Karla Mücadele ekipleri, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 16 vatandaş kurtarıldı. Ayrıca Erciş ilçesi Ulupamir ve Köycük Mahallesi grup yolu ile Muradiye ilçesi Akbulak grup yolunda mahsur kalan vatandaşlara da yoğun çalışma sonucu ulaşıldı. Öte yandan Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topraklı Mahallesi Bakırtaş mezrasında nefes darlığı şikâyetiyle 112 sağlık ekiplerini arayan 57 Mustafa Aslan ise 3 saatlik zorlu bir çalışma ile kurtarılarak Erciş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

KAR VE TİPİ KAZA GETİRDİ



Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirirken, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yoğun tipiden dolayı ulaşımın zorlukla sağlandığı Çaldıran-Doğubayazıt karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın zincirlemem kazası nedeniyle yol tamamen kapandı. Öte yandan, Van-Özalp karayolunda meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.