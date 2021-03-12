‘Torbacı’operasyonunda 1 kişi de Tokat’ta yakalandı

İstanbul'un 9 ilçesi ve Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 Mart 2021 tarihinde İstanbul merkezli bir operasyon düzenlenmişti. Ekipler, İstanbul'un Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Eyüpsultan, Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beyoğlu ilçeleriyle Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 13'ü yakalanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin, daha önce yapılan operasyonlarda yakalandığı ve cezaevinde olduğu öğrenilirken aranan 12 şüpheliden 1'i Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan B. E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.