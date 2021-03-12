Yasadışı bahisçilere şok  operasyon: 28 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve Siber Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışmasıyla yasadışı bahis oynatan çeteye ait 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye'de bulunan lüks sitede, rezidans, ofis ve villalardan oluşan toplam 38 adreste arama yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 250 akıllı telefon, çok miktarda henüz açılmamış sim kart, çeşitli bankalara ait toplamda 178 banka hesap kartı, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, 18 bilgisayar, 77 paravan şirketlere ait kaşe ve yasadışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 200 bin lira nakit para ve paravan şirketler üzerine bankalarda bulunan 45 milyon lira para ele geçirildi. Suç unsurlarına el konuldu.

Jandarma ekiplerince aralarında Casper lakaplı organize suç örgütü lideri S.A. olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

KOM VE SİBER EKİPLERİ BİRLİKTE HAREKET ETTİ

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve SİBER Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmalarıyla organize suç örgütünün bir lider öncülüğünde İstanbul ili genelinde birden çok noktada ev/ofis kiralayarak buralarda yasadışı bahis faaliyetlerini yürütmek üzere bilgisayar sistemleri ile malzeme ve ekipmanlarla donattıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri sürekli adres değiştirerek yasadışı faaliyetlerini sürdürmeye çalışan organize suç örgütünü mensuplarını teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma organize suç örgütü lideri tarafından temin edilen elemanlar vasıtasıyla kiralanan ev ve ofislerdeki bilgisayarlar üzerinden yasadışı bahis sitesi tasarlayarak oluşturduğu kadrolar sayesinde yasadışı bahis suçunu işlemek suretiyle yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiklerini ve bu kazançları çeşitli bankalar ve açılan kiralık hesaplar üzerinden paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda havalelerle farklı hesaplarda topladıklarını, bu paraları kurulan paravan şirketler üzerinden ticari gelir olarak akladıklarını ve nihayetinde paraları bu hesaplardan da kripto hesaba yönlendirdiklerini belirledi.