Yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi.

Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi. Kazada, 18 kişi bulunan otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, Taşlıçay Belediyesine ait araçlarla ilçe merkezine götürüldü. Şiddetli tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, aralarında otobüs ve kamyonetlerin de olduğu bazı araçların da yol kenarına devrilerek hasar gördüğü belirtildi. Kara yolu, kazalar ve bölgedeki şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.