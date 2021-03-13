300 kiloluk makine üzerine devrildi

Orhangazi ilçesi Eski mezbaha yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde çalışan Pervis Nasuri (25) çalıştığı esnada üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon makinesi devrildi. Makinenin altında kalan işçiyi görenler Sağlık ekiplerine haber verdi. Çiftliğe gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Pervis Masuri'yi Orhangazi Devlet hastanesine kaldırdı. Burada müdahale edilen genç işçi, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Türkiye'de oturma izni olmadığı belirlenen Afgan asıllı Pervis Nasuri'nin ağır yaralandığı olay ile ilgili Jandarma ekipleri hayvan çiftliğinde inceleme başlattı.