354 tedbirsize ceza uygulandı

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla, günlük olarak gerçekleştirilen denetim ve kontroller aralıksız olarak devam ediyor. Cuma günü Kocaeli genelinde bu kapsamda yapılan denetim ve kontrollerde 3 bin 237 iş yeri denetlenirken, 15 bin 285 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 118,yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 53 ,sokağa çıkma yasağını ihlal eden 178 ve karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi ile Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yeri olmak üzere 354 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı.