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'da polisten kaçan İranlı 'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

'da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A., takip sonrası 'ta yakalandı. M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 2 kilogram metanfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 09:24 ABONE OL
Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı. Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti.

Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı. Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avcılar'da polisten kaçan İranlı Esenyurt'ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
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