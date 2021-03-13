Azılı hırsız çetesi çökertildi

Kocaeli İzmit İlçesinde 22 Şubat ve 05 Mart 2021 tarihlerinde, Kartepe İlçesinde 11 Mart 2021 tarihinde meydana gelen iş yeri ve açıktan hırsızlık olayları ile ilgili Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Ekipleri, hırsızlık olaylarını her biri en az 16 ayrı suçtan sabıkalı olan ve 40'akadar ulaşan suç kayıtları bulunan 6 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Polisi Hırsızlık olaylarına karışan 17 ayrı suçtan sabıkalı E.Ö, 10 ayrı suçtan sabıkalı K.Y, 26 ayrı suçtan sabıkalı Y.C.Eve 40 ayrı suçtan sabıkalı B.A , 16 ayrı suçtan sabıkalı Z.A ile 21 ayrı suçtan sabıkalı B.A'yı karıştıkları son hırsızlık olayının ardından yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö.,K.Y.,Y.C.E. ve B.A. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol kararı ile serbest kaldı.