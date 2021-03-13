Başkan Beyazgül siyah kuşak taktı, gençlerin heyecanına ortak oldu

Spor salonlarında çeşitli spor dallarında uzman eğiticiler tarafından eğitilen gençler katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalardan dereceler elde ederek Şanlıurfa'nın göğsünü kabartıyor.



BAŞKAN BEYAZGÜL SİYAH KUŞAK TAKTI, GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin spor salonlarındaki çalışmalarını izlemek amacıyla Eyyüp Nebi Spor Salonuna gitti. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Beyazgül Karate antrenmanlarını sonuna kadar izledi. Başkan Beyazgül gençlerin yoğun ısrarını kırmadı ve siyah kuşağı takarak heyecanlarına ortak oldu.

Gençlere yapılacak yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül:" Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Emek verildiği zaman nasıl başarılı olduklarını görebiliyoruz. Benim inancım tam Milli başarılar yakında gelecektir. Yarışmalarda madalyalar bekliyoruz" dedi.