Bir başarı öyküsü: 'Koltuk değnekleri ile okuyamaz' diyenlere inat başardı

Diyarbakırlı Çiğdem, sağ bacağı deforme olarak dünyaya geldi. Ancak o bunu hiç dert etmedi. Hep mücadele etmesin ve hayatla başa çıkmasını öğrendi. Yaşıtları parklarda oynarken o kutluk değnekleri ile hep onlara gıpta ile baktı. Hiç moralini bozmadı.

İLK, ORTA VE LİSEYİ TAKTİRLE BİTİRDİ

Çiğdem Sayım, çevredekiler 'Bu kız koltuk değneği ile okula gidip gelemez, okuyamaz' derken o hep dört elle okuluna sarıldı. Diyarbakır merkezde ilk ve orta öğretimi Hürriyet İlköğretimde, liseyi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nde birincilikle taktirle bitirdi.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Koltuk değneği ile başarıdan başarı ya koşun Çiğdem Sayın, 2019 yılında üniversite sınavlarında büyük başarı sağladı. Bu sırada Çiğdem, 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde deforme olan sağ bacağına protez takılması için ameliyat oldu. Hastanede hemşirelerin kendisini iyileşmesi için çabasına hayran kalan Çiğdem, Diş Hekimliği yerine hemşire olmaya karar verdi. Tercihini bu yönde yaptı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNE KAYIT YAPTIRDI

Bütün hayatı mücadele ile geçen Çiğdem sayım, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazandı. Diyarbakır'dan gelip kayıt yaptırdı. Yurda yerleşti. Fakültede de başarıları devam etti. Hep koltuk değneği ile okul hayatını sürdüren Çiğdem Sayım, maddi imkansızlıklar nedeni ile deforme bacağına protez bacak taktıramadı.

PORTEZ TAKILDI

Hayta hep olumlu pencereden bakan ve başarıdan başarıya koşan Çiğdem'e bir vakıf 2020 yılı Nisan ayında 20 bin liraya sağ bacağına protez takılmasını sağladı. Çiğden ilk kez koltuk değneksiz yürümenin ne olduğunu 20 yaşında hissedip yaşadı. Protez bacakla bile kendisini kuş gibi hissettiğin belirten Çiğdem, "Koltuk değneklerini hiçbir zaman sorun etmemiştim ancak protez bacağım benim işimi inanılmaz koylaştırdı. Bu duyguyu yaşayan bilir" diyerek mutluluğunu getirdi.

'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'

Çiğdem Sayın, hayatında yürüme ve üniversite okuma hayalını gerçekleştirdiğini söyledi. Bundan sonra geriye kalan 38 hayalinin peşinden koşacağını da belirten Çiğdem, "Zor durumdaki insanlara faydalı olmak, hastaları tedavi etmek bana huzur veriyor" diye konuştu. Nisan ayında yeni bir proteze ihtiyacı olduğunu da belirten Çiğdem, "Yeni bir protez alacak maddi gücüm yok. Belli yaşa kadar her yıl protezimin değişmesi gerekiyor. Bunu için de hayırsever arıyorum" dedi.