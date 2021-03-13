Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri!

Bir hafta sonunun daha gelmesiyle beraber binlerce vatandaş hafta sonu market çalışma saatleri üzerindeki araştırmalarına başladı. Bilindiği market, kasap, bakkal gibi işletmelerin hizmet verebilecekleri saatlerle ilgili olarak da ek bir genelge yayımlanmıştı. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Bugün hafta sonu marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelge ile tüm bu soruların yanıtı verildi. İşte Hafta sonu market çalışma saatleri!
MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.