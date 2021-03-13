Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri!

Bir hafta sonunun daha gelmesiyle beraber binlerce vatandaş hafta sonu market çalışma saatleri üzerindeki araştırmalarına başladı. Bilindiği market, kasap, bakkal gibi işletmelerin hizmet verebilecekleri saatlerle ilgili olarak da ek bir genelge yayımlanmıştı. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Bugün hafta sonu marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelge ile tüm bu soruların yanıtı verildi. İşte Hafta sonu market çalışma saatleri!

MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.