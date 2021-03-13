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Haberler Yaşam Haberleri Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri!

Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, , BİM, , saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu !

Normalleşme sürecinin ikinci hafta sonunda de binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu noktada “Bugün hafta sonu marketler açık mı, , BİM, , saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?” gibi sorular sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere uygulanan kısıtlamalarda normalleşme adımları atılmış bu noktada bazı illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yayınlanan genelge ile bu tür işletmelerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmişti. Yayımlanan genelgesi ile “Bugün marketler açık mı?” gibi tüm soruların yanıtı da verilmiş oldu.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 08:23 Son Güncelleme: 13.3.2021 08:24 ABONE OL
Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri!

Bir hafta sonunun daha gelmesiyle beraber binlerce vatandaş hafta sonu market çalışma saatleri üzerindeki araştırmalarına başladı. Bilindiği market, kasap, bakkal gibi işletmelerin hizmet verebilecekleri saatlerle ilgili olarak da ek bir genelge yayımlanmıştı. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Bugün hafta sonu marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelge ile tüm bu soruların yanıtı verildi. İşte Hafta sonu market çalışma saatleri!

MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Bugün 13 Mart bakkal ve marketler açık mı, A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri!
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