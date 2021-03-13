Çalıştığı kurumdan akaryakıt çalarken yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince Kaçakçılıkla Mücadele ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları kapsamında bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S isimli şahsın elektrik jeneratörlerinden akaryakıt çalarak sattığı tespit edildi.

Üç gün önce saat 07:15 sıralarında 800 litre akaryakıt ile suçüstü yakalanan şüpheli şahıs hakkında; Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık suçlarından adli işlem yapıldı, çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak Hatay Cezaevi Müdürlüğüne teslim edildi.