İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nin üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen bir ticari taksi yavaşladığı sırada araçta bulunan yolcu, aracın sol arka kapısından inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında "Doktor" kod adlı İran uyruklu uyuşturucu satıcısı M.A. (34) gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda toplam üç parça halinde iki kilogram ağırlığında "Metamfetamin" ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü işlem yapılan şüpheli M.A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

'Doktor' kod adıyla tanınıyordu! İki kilogram uyuşturucuyla suçüstü yakalandı