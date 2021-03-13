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’da 41 ekip 284 polisle denetim

’ın Antakya ilçesinde pandemi sürecinde kamu düzeninin sağlanması, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması gibi konularda denetimler sürüyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 13.3.2021 17:17 ABONE OL
Hatay’da 41 ekip 284 polisle denetim

Suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesinde denetim uygulaması yapıldı.

Uygulama Altınçay Mahallesi ve bağlantılı sokaklarda sabit ve seyir halinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel harekât Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü Antakya ve Defne İlçe Müdürlüğü katılımıyla 284 personel, 41 ekip ve 1 Narkotik Polis köpeği ile gerçekleştirildi.

Yapılan adli ve önleyici Polislik hizmetleri kapsamında; 895 Şahsın GBT kaydı soruldu, 340 araç kontrol edildi. Ayrıca ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurmuş olduğu şahıs üzerinden 51 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca 1 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 TL trafik cezası uygulandı.

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Hatay’da 41 ekip 284 polisle denetim
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