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Helikopter uçtu, hatalar ortaya çıktı

’te karayollarındaki trafik kural ihlalleri helikopter desteğiyle havadan tespit edildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 13.3.2021 17:28 ABONE OL
Helikopter uçtu, hatalar ortaya çıktı

Gaziantep'te bölge trafik ekiplerinin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetimlerinde 19 araç ve sürücüye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri sorumluluk güzergâhlarında 7 ekip 15 personelin katılımıyla helikopterle destekli trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamada helikopterin havadan yaptığı görüntülemede 3 araca emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araca zorunlu haller dışında karayolu üzerinde bekleme yapmaktan olmak üzere toplam -19 araç plakası ve sürücüsüne ceza kesildi.

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Helikopter uçtu, hatalar ortaya çıktı
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