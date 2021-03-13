İcralık araç çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mehmet A. liderliğindeki suç örgütünün, aralarında emekli Aladağ İcra eski müdürü Emine İ.'nin de bulunduğu 21 şahsın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı 8 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyeleri Aladağ Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında çete lideri ile emekli icra müdürü Emine İ.'nin yüzlerini maske ile kapatmaları dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan çete lideri Mehmet A. İle birlikte Emine İ. tutuklandı.