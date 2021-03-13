İstanbul’da soydu Ağrı’da yakalandı! Çalıntı parayla borcunu ödemiş

M.A. isimli şüpheli, 11 Mart Perşembe günü Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan bir bankaya girmiş ve güvenlik görevlisi Ertuğrul T.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra bıçaklayarak yaralamıştı. Şüpheli daha sonra vezne işlemlerinin yapıldığı masanın üzerinde bulunan 90 bin lira çalarak kayıplara karışmıştı. Çalışanların panik butonuna basmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.

AĞRI'DA YAKALANDI

Banka içerisinde parmak izi tarama çalışması yapan polis, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Şüphelinin soygunun hemen ardından Ağrı'ya kaçtığını tespit eden polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINTI PARAYLA BORÇ ÖDEMİŞ

Gözaltına alınan şüphelinin, bankadan soygunculuk yaptığı 90 bin lira ile borcunu ödediği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında ise 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira ele geçirildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.