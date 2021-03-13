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'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

'in ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 20:19 ABONE OL
İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

İddiaya göre, Ümit Mahallesi'nde oturan Hüseyin T. (34) ile eşi Hüsna T. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden Hüseyin T, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Hüsna T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Hüsna T'nin daha önce eşiyle tartıştıktan sonra gittiği babasının evinde bir süre kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi.

Hüseyin T'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

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İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü
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