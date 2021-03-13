İzmir'de eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

İddiaya göre, Ümit Mahallesi'nde oturan Hüseyin T. (34) ile eşi Hüsna T. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden Hüseyin T, kaçtı.