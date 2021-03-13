Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Olay Suruç ilçesi sanat sokağının yanında bulunan okulda yaşandı. Alınan bilgilere göre Okul bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu minik kızın kafası oyun oynarken kapı demir parmaklıklara sıkıştı. Kafası demir parmaklıklara sıkışan kız çevredeki vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen demir parmaklıklardan kurtaramadı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuğu sakinleştiren itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.