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Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

'nın ilçesinde , okul bahçesinde oynarken kafası demir parmaklıklara sıkışan 5 yaşındaki uyruklu minik kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.3.2021 19:13 ABONE OL
Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı
Olay Suruç ilçesi sanat sokağının yanında bulunan okulda yaşandı. Alınan bilgilere göre Okul bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu minik kızın kafası oyun oynarken kapı demir parmaklıklara sıkıştı. Kafası demir parmaklıklara sıkışan kız çevredeki vatandaşların bütün uğraşlarına rağmen demir parmaklıklardan kurtaramadı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuğu sakinleştiren itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
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Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı
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