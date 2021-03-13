Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor

Gaziantepli Savcu Bozkurt (52), 3 yıl önce öldürülen kardeşi Mehmet Bozkurt'un (40) tutuklanan amcası Hişman Bozkurt tarafından değil, kuzeni Cengiz Bozkurt tarafından öldürüldüğünü iddia ederek gerçek katilin tutuklanması için Ankara'ya yürüyüşünü sürdürüyor. Savcu Bozkurt, "Kardeşimi amcam değil, onun oğlu öldürdü. Amcam suçu üstüne aldı. Gerçek katilin tutuklanması için sonunda ölüm de olsa Ankara'ya kadar yürüyeceğim" dedi.

ÖNCE SOPALI SALDIRI, SONRA SİLAHLA ÖLDÜRDÜLER

Olay, Şanlıurfa Birecik İlçe Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada taraflar sopalarla birbirine saldırması sonucu beyin kanaması geçiren Mehmet Bozkurt (40) uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bu olaydan 13 ay sonra köy yolunda aracının önü kesilen Mehmet Bozkurt, silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, İrfan Bozkurt, Yunus Bozkurt ve Halil Bozkurt yaralanmıştı. Olayın ardından Hişman Bozkurt tutuklanmış, Murat ve Cengiz Bozkurt ise serbest kalmıştı.

CİNAYETİ AMCAM ÜSTLENDİ

Yaşanan olayın ardından cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini ileri süren Haşim Bozkurt tutuklanırken, Murat ve Cengiz Bozkurt serbest kaldı. Savcu Bozkurt, kardeşini kuzeni olan Cengiz Bozkurt'un öldürdüğünü ileri sürerek, "İlk saldırıda beyin kanaması geçiren kardeşim hastanede tedavi gördü. Aynı kişiler bu sefer de 25 Şubat 2018'de de kardeşimin arabasının önünü keserek tuzağa düşürdüler ve silahlarla taradılar. Kardeşimi de arabadan indirerek silahla vurup öldürdüler. O olaydan sonra ise kardeşimi öldüren Cengiz'in yerine olayı üstlenen babası Hişman Bozkurt tutuklandı" diye konuştu.

GERÇEK ZANLILAR TUTUKLANSIN

Gerçek katillerinin dışarıda gezdiğini ileri süren ve Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne çıktığını belirten Savcu Bozkurt, "Ben sadece olayın gerçek zanlılarının da tutuklanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan yardım istiyorum. Kardeşim öldü ama esas failler tutuklanmadı. O yüzden Gaziantep'ten Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Olayla ilgili kamera görüntüleri var. Lütfen izlesinler" şeklinde konuştu.