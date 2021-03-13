Katliam gibi kazada Tır şoförü tutuklandi

Kestel ilçesi Gölbaşı rampasından aşağı inerken freni patlayan ve 20 araca birden çarparak durabilen Tır kazasında adeta dehşet yaşanmış ve kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralanmıştı. Savcılığın olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından gözaltına alınan tır şoförü Faruk Eskiçırak, sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Tır şoförü burada verdiği ilk ifade frenin patladığını fark ettikten sonra sürekli selektör yaptığını ve aralıksız bir şekilde kornaya basarak önündeki araçları uyardığını söylemişti. Eskiçırak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.