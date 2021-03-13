Kaymakam ve Emniyet müdüründen ‘Tematik’ denetimi

Şanlıurfa Siverek İlçe Kaymakamı ile Emniyet Müdürü Kontrollü normalleşme kapsamında dinamik denetim modeli 'Tematik' denetimine katıldı.

Esnafları tek tek gezen Kaymakam Hasan Ongu ile Emniyet Müdürü Özer Bilgehan maske ve sosyal mesafenin önemini anlattı.



Kontrollü normalleşme dönemi salgınla mücadelede dinamik denetim modeli 'Tematik' denetimleri' kapsamında market, bakkal, manav, kuruyemişçi ve kasap gibi vatandaşların yoğun zaman geçirdiği esnaflar ziyaret edildi.



Kaymakam Ongu, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. ''Düşük Riskli' ilçeler arasında olmamıza rağmen tedbirleri elden bırakmayarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla kontrollü normalleşme dönemi içerisinde salgınla mücadelede dinamik denetim modeli 'Tematik' denetimi tüm kurumların destekleriyle devam ediyor. Bizde emniyet müdürümüzle birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı-bereketli kazanç temennisinde bulunduk, hem de tedbirlerle ilgili hatırlatmalar yaptık. Maske takmanın ve sosyal mesafeye dikkat etmenin önemini esnaflara aktardık, bugüne kadarki sabır ve kontrollü normalleşme sürecine desteklerinden dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.