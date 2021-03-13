SON DAKİKA | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Pazar gününe dikkat

Son dakika haberler… Meteoroloji resmi sitesi üzerinden duyurduğu hava durumu tahmin raporunda hafta sonu uyarısında bulundu. Ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmezken yapılan son değerlendirmelerde Pazar sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde don olayının yaşanması bekleniyor. Bu noktada tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de vatandaşların zirai don hadisesine karşı tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise çığ oluşma tehlikesine karşı tedbirli olunmaya çağrıldı.

BU AKŞAM İTİBARIYLA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda son dakika uyarılarına da yer verdi. Bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken yarın ise birçok ilimizde sabah ve gece saatlerinde ani düşen sıcaklıklarla beraber zirai don hadisesi bekleniyor.