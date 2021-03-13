MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor: 13 Mart Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

13 Mart itibariyle MPİ Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 123 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. MPİ haftalık şans oyunu takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bugüne ait, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 MART CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 13 Mart Cumartesi Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;