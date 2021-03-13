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Dünün On Numara sonuçları belli oldu! ile 12 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı yayından kazandıran numaraları belirlenen “ sonuçları” bugün (12 Mart 2021 Cuma) şans oyunu severler için duyuruluyor. (MPİ) ile ortaklığında yapılan bugünkü için ve MPİ bayileri aracılığıyla kazanmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 12 Mart On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 07:11 Son Güncelleme: 13.3.2021 07:11 ABONE OL
Dünün On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları açıklanan MPİ On Numara sonuçları, bugün açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına 12 Mart MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (12 MART)

Milli Piyango Online ile 12 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Mart On Numara sonuçları: 77 - 2 - 17 - 21 - 5 - 23 - 29 - 25 - 32 - 16 - 3 - 56 - 22 - 30 - 62 - 69 - 44 - 58 - 42 - 38 - 73 - 35


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Dünün On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada
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