Polisi görünce kaçıp uyuşturucuyu araçtan attılar

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ve İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlilerinin Uyutucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan şahıslara yönelik yapmış çalışma çerçevesinde Otoban Sakıt Köprü civarında Polis kontrol noktası oluşturuldu. B. Ö. ile E.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç polis uygulama noktasında durdurulmak istendi ancak araç tüm uyarılara rağmen dur ihtarına uymayarak, polis aracına çarparak kaçtı. Aracın ön sağ kapı camı açılarak poşetin atıldığı görülmesi üzerine bir ekip poşetin atıldığı yeri kontrol altına aldı, şahıslar ise kovalamaca sonucunda yakalandı.



Şahısların araç ile kaçarken attıkları yer kontrol edildiğinde açık yeşil renkli poşet parçalanmış durumda ve içerisinde bulunan kilitli poşetler etrafa dökülmüş halde 15 adet kilitli poşet ve 2 adedi parçalanarak yere saçılmış vaziyette her birinin içinde bin adet olan toplamda 14 bin 700 adet uyuşturucu haplardan Captagon hap ele geçirildi.