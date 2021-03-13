Sakarya’daki korona partisine polis baskını

Adapazarı'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane baskın düzenledi. Irak uyruklu 15 kişinin olduğu kahvehanede ceza almamak için balkondan atlayarak kaçanlar pes dedirtti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin faaliyette olduğunu ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu kahvehaneye baskın yaptı.

İçeride kağıt oyunu oynayan ve çay eşliğinde sohbet eden Irak uyruklu 15 kişi, karşılarında polisi görünce şok oldular. Kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin kimliklerini toplarken, baskın anı kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde Irak uyruklu şahısların maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan kağıt oyun oynadıkları ve sohbet ederek çay içtikleri görülürken, Irak uyruklu şahısların yaşadıkları şok yüzlerine yansıdı.

Kahvehane baskını için polisin geldiğini gören birkaç kişi ise balkından atlayarak kaçtı. Şahısların kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme sahibi ve kahvehanede oyun oynayan Irak uyruklu 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.