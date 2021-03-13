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'da soğuk hava ekinlere zarar verdi

dün kuvvetli rüzgar etkili olurken, gece saatlerinde ise sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte ekinler adeta buz tuttu. Sabah saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler ekinlerinin buz tutuğunu görmesiyle şaşkına döndü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.3.2021 11:10 ABONE OL
Şanlıurfa'da soğuk hava ekinlere zarar verdi

Şanlıurfa'da dün kuvvetli rüzgârın etkili olması çoğu noktada ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu. Gece saatlerinde ise rüzgârın etkisini azaltmasıyla, bu defa dondurucu hava etkili oldu. Suruç ilçesinde ekinler biske ile sulanırken, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesi sulama biskeleriyle birlikte ekinler dondurucu havanın etkisiyle buz tuttu. Suruç'ta çiftçiler, sabah saatlerinde tarlarına gittiklerinde ekinlerin buz tutuğunu görünce adeta şaşkına döndü. Yağmurlama şeklinde yapılan sulama havanın aşırı soğuk olması nedeniyle hem ekinler hemde sulama sistemi buz tutuğu görüldü.

Yaklaşık bir yıllık emek verdikleri ekinlere, dondurucu havanın etkisiyle buz tutması çiftçiyi zarara uğrattı.

Suruç ilçesinde çiftçilik yaptığını belirten Mustafa Arslan, "Burası Kars veya Erzurum değil, burası Suruç. Burada çiftçilik yapıyorum. Dondurucu havanın etkisiyle her taraf buz tutmuş bulunmaktadır. Çiftçinin hali böyledir. Bu buzlanma ekinlerimize zarar vermektedir. Ekinler daha yeşil olduğu için buzlanmaya dayanmaz. Buna karşıda hiçbir tedbir alamıyoruz. Bir yandan da bizim bölgede kuraklık var. Aslında bu süreçte bu suyun verilmesi doğru değildir. Biz mecbur veriyoruz. Kuraklık olmazsa biz bu mevsimde sulama yapmayız" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da soğuk hava ekinlere zarar verdi
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