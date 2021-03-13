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Sokak kısıtlaması başadı! Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Son dakika haberi... Saat 21.00 itibariyle sokak kısıtlaması başladı. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor." ifadelerine yer verildi. Peki Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Giriş Tarihi: 13.3.2021 21:04 ABONE OL
Sokak kısıtlaması başadı! Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

HANGİ RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE SOKAK KISITLAMASI OLACAK?
Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.

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Sokak kısıtlaması başadı! Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
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