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Son dakika: 'da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan Burcu...

Son dakika haberi: 'da meydana gelen korkunç kaza, emniyet kemeri takmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ilçesinde, kontrolden çıkarak kayalıklara çarpıp, ters dönerek 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan  (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızının emniyet kemerinin takmadığı ilere sürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 09:21 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan Burcu...

Kaza, saat 19.30 sıralarında D- 400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana geldi. Burcu Göktepe yönetimindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Aslen Kaş'a bağlı Gökçeören Mahallesi'nden olan Burcu Göktepe'nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkiindeki evlerine gittiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Antalya'da korkunç kaza! Otomobilden fırlayan Burcu...
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