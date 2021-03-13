Son dakika: Bursa'daki TIR faciasında mucize kurtuluş! Dehşet anlarını anlattı

Bursa'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne 21 kişinin yaralanmasına neden olan korkunç kazada, içinde bulunduğu otomobilde 3 aracın daha altına kalan 27 yaşındaki Erhan Gültekin, adeta metal yığınına dönen o otomobilden sağ çıktı.
Kestel'de yaşanan Tır faciasında Tırın çarptığı 3 araç, Erhan Gültekin'in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Hurda yığınına dönen otomobilden yaralı kurtarılan Gültekin, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Mucize kurtuluşun adı olan Erhan Gültekin yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
"EŞİMİ GÖRMEYE GİDİYORDUM"
İnegöl ilçesinde çalışan eşini görmek için yola çıktığını ifade eden Gültekin, "Tır karşı şeritten geldi. Tırın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru sakladım.
Kendime geldiğimde şoktaydım. Benim aracıma toplamda 3 araç çarpmış, Hepsi de benim aracımın üzerindeydi.
Kazadan sonra sadece sığındığım kısımda ezilme yoktu. Aracımın diğer bütün kısımları kağıt gibi ezilmiş" dedi.SON DAKİKA: Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altından sağ çıkan kazazede nasıl hayatta kaldığını anlattı | Video
SON DAKİKA: Bursa'daki TIR faciasında 3 aracın altından sağ çıkan kazazede nasıl hayatta kaldığını anlattı | Video
EMNİYET KEMERİNE VURGU YAPTI
Sağ kurtulduğunu gören herkesin büyük şaşkınlık yaşadığını ve kendisininde o araçtan sağ çıktığına inanamadığını belirten Erhan Gültekin, "Kazalarda emniyet kemeri çok önemli.
Benimde emniyet kemerim takılıydı. 1 yıllık evliyim pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık. Temmuz ayında düğün günümüzü aldık. İnşallah düğünüme gelen insanlar olacak" dedi
Eşinin kazadan kurtulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Gültekin, "Eşim çok şükür yaşıyor, düğünümüzü pandemiden dolayı yapamamıştık. şimdi çok mutluyum.
Eşim İnegöl'e benim yanıma gelirken kaza geçirdi. Kazayı duyunca çok korktum" şeklinde konuştu.Son dakika: Bursa'daki TIR faciasında 4 kişi ölmüştü! Şoförün ifadesi ortaya çıktı!