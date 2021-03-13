Son dakika: Bursa'daki TIR faciasında mucize kurtuluş! Dehşet anlarını anlattı

Bursa'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne 21 kişinin yaralanmasına neden olan korkunç kazada, içinde bulunduğu otomobilde 3 aracın daha altına kalan 27 yaşındaki Erhan Gültekin, adeta metal yığınına dönen o otomobilden sağ çıktı.