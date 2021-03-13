Son dakika: Çorum'da öldürülen iki öğrenci toprağa verildi! Babanın sözleri yürek dağladı

"Komutanım çocuklar şehit oldu. öpemediğim yavrularıma kıydılar komutanım. Köy meydanında vurdular benim yavrumu. İdam sehpasında ibreti alem için sallandırsınlar. o kadın kılıklı bana sıksaydı yavruma sıkmasaydı.