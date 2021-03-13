Son dakika: Esenyurt'ta Sevcan Demir'in sır ölümünde aile isyanı! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan Danış'ın, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne Tosun'un "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Danış'ın, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor.