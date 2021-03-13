Son dakika: Genç hemşire dehşetin her türlüsünü yaşadı! 41 günlük kabus...

'YETER ARTIK' DİYEREK AİLESİNE KOŞTU

Ankara'da yaşayan hemşire S.S. (26), 6 yıl önce kendi kliniğini açtı. İş hayatında başarılı, ailesi ve arkadaşları ile mutlu ve hayata pozitif bakan hemşire, 41 gün önce severek evlendiği kocası tarafından defalarca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. İlk şiddeti nişanlıyken yaşayan hemşire şiddetin bir tokatla başladığını ve her defasında dozunun biraz daha arttığını belirtti. Ailesinin ve arkadaşlarının itirazına rağmen sevdiği kişiyle evlenen genç kadının hayatı altüst oldu. Kadınlar gününde eşiyle yine tartışan hemşire şiddet gördü "yeter artık" diyerek ailesinin yanına gitti, polise şikâyet edip darp raporu aldı. Genç kadın boşanırsa ailesine bir şey yapar korkusu ile boşanma davası açamadığını söyledi. Şiddet gören kadınlara seslenen S.S., "Ne olursa olsun aileniz sizin yanınızda ailenizden çekinmeyin. Şiddet gördüğünüzü saklamayın. Bir kez şiddet gördükten sonra ne yazık ki devamı geliyor. Sessiz kalmayın. Ben sustum, siz susmayın" diye konuştu.