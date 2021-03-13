Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü

5 EL ATEŞ AÇTI

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.