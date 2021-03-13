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: 'de kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü

haberi: Muğla'da Bensu Narlı'nın eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinin ardından, bir acı haber de 'den geldi. Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 21:41 Son Güncelleme: 13.3.2021 22:06 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Nalrı'nın eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından öldürülmesinin ardından bir acı haber de İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Hüseyin T. (34), tartıştığı eşi Hüsna T.'yi (30) tabancayla vurarak öldürdü.

5 EL ATEŞ AÇTI

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISININ SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.'nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.'nin suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.'nin kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü
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