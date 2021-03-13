Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! 3 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Nalrı'nın eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından öldürülmesinin ardından bir acı haber de İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Hüseyin T. (34), tartıştığı eşi Hüsna T.'yi (30) tabancayla vurarak öldürdü.
5 EL ATEŞ AÇTI
Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
CİNAYET ZANLISININ SUÇ KAYDININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.'nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.'nin suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.'nin kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.