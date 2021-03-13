Türkiye’de ilk kez Sakarya’da ‘Pandemi Görevlileri’ ekipleri kuruldu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde her alanda yürütülen salgınla mücadele kapsamında ağırlıklı olarak AFAD, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılayı gönüllüleri ve kamudan rehberlik konusunda uzman kişilerden oluşan ekipler, her gün farklı alan, meydan ve lokasyonlarda bilgilendirme çalışmaları yürütecekler. İlk olarak bugün Türk Kızılayı Sakarya Şubesi gönüllülerimizden oluşan 'Pandemi Görevlileri' Demokrasi Meydanı, Kent Park, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar Meydanı ve Orhan Cami ile Yeni Cami arası bulvar ve caddelerde vatandaşları bilgilendirmek, Temizlik-Maske-Mesafe (TMM) konularında uyarmak ve maskesi olmayanlara da maske dağıtmak için çalışmalarına başladılar.

İlk gün çalışmasında ekiplerle birlikte sahada olan Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, bugünkü çalışmalarında vatandaşlarımızdan güzel tepkiler aldıklarını, kendilerine her konuda destek veren ve salgınla mücadelede liderlik ederek büyük gayret gösteren Vali Kaldırım ile birlikte tüm yetkililere ve vatandaşlarımıza müteşekkir olduklarını ifade etti.

Başlangıcından bu yana salgınla Sakarya olarak büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini ve bugün de Türkiye'de ilk olan bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "İlimizdeki bütün aktörlerimizle, paydaşlarımızla, kamu kurum- kuruluş yetkilileri ve STK'larımızla büyük bir dayanışma içerisinde çalışmaktayız" dedi.

Vali Kaldırım, " Bugün bu alanda eğitim alan ve sahaya inen gönüllü genç kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza karşı son derece yapıcı, tatlı dille uyarılarda bulunmaktalar, maskesi olmayan kişilere maske hediye etmekteler. Bugün Kızılay gönüllülerimiz sahadaydı, bundan sonraki günlerde AFAD, Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri ve kamudan rehberlik edecek uzman kişiler de aynı şekilde sahaya inecekler" diye konuştu.

Vali Kaldırım, " Ekiplerimiz salgınla mücadele konusunda hem rehberlik yapacaklar hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar. Kurallara uymayanları güzel bir üslupla uyaracak, bilgilendirme yapacak ve çok olumsuz bir durum gördüklerinde de kolluk birimlerimize iletecekler. Ancak şuana kadar gelen tepkiler olumlu yönde, bu da elbette memnuniyet verici bir durumdur. Salgınla mücadelede el ele vererek birlikte hareket etmeliyiz. İlimizin haritadaki rengini öncelikle turuncuya, ardından sarı ve maviye dönüştürmek için her kurum ve birim üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor" dedi.

Valyi Kaldırım, " Bugünkü çalışmalarda görüldüğü üzere vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri bize güç veriyor. Bununla birlikte yine halkımızın; zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ziyaret, taziye ve buluşmalara ara vermeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve misafirliği ertelemeleri, hayatımızın normale dönebilmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.