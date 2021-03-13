Hafta sonu kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, PTT, Aras, MNG kargolar bugün açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Kargo çalışma saatleri, hafta sonunda en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile istisna kapsamında tutulan kurumlar ve yasaktan muaf olan çalışanlar ve kargo gibi işletmelere ilişkin çalışma saatlerini de paylaştı. Bu noktada "Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu?" gibi soruların da yanıtı verilmiş oldu.

13-14 MART BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Özellikle internet alışverişinin salgın sürecinde büyük bir artış yaşaması ve adeta bir alışkanlık haline gelmesiyle beraber kısıtlama saatlerinde kargoların çalışma saatleri gibi detaylar da araştırılıyor. Bakanlık yayımladığı tedbir kararları genelgesinde kısıtlama saatlerine dair detayları da duyurmuştu.