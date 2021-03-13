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Hafta sonu kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, PTT, Aras, MNG kargolar bugün açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde teslim edilecek gönderisi olanlar, kargo çalışma saatleri ve bu işletmelerin Cumartesi Pazar günleri dağıtım yapıp yapmadıklarını merak ediyor. son olarak yayınladığı genelgede kargoların nasıl çalışacağı ve yasaktan muafiyetini kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kargo gönderen ya da alıcı olanlar, “Yurtiçi, PTT, Aras, MNG kargolar açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?” gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 13.3.2021 07:16 Son Güncelleme: 13.3.2021 07:17 ABONE OL
Hafta sonu kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, PTT, Aras, MNG kargolar bugün açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Kargo çalışma saatleri, hafta sonunda en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile istisna kapsamında tutulan kurumlar ve yasaktan muaf olan çalışanlar ve kargo gibi işletmelere ilişkin çalışma saatlerini de paylaştı. Bu noktada "Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu?" gibi soruların da yanıtı verilmiş oldu.

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Özellikle internet alışverişinin salgın sürecinde büyük bir artış yaşaması ve adeta bir alışkanlık haline gelmesiyle beraber kısıtlama saatlerinde kargoların çalışma saatleri gibi detaylar da araştırılıyor. Bakanlık yayımladığı tedbir kararları genelgesinde kısıtlama saatlerine dair detayları da duyurmuştu.

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İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

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Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek.

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Hafta sonu kargo çalışma saatleri! Yurtiçi, PTT, Aras, MNG kargolar bugün açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?
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