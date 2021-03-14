Başkan Ekinci sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Başkan Ekinci, sağlık çalışanlarına karanfil hediye ederek, özellikle Kovid-19 döneminde gösterdikleri fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti.Başkan Ekinci, aynı zamanda hastanede karşılaştığı güvenlikçi, hasta ve hasta yakınlarına da çiçekler verdi.Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Ekinci, "Canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın sadece özel günlerinde değil her zaman yanındayız. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden görev başındalar. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde ise sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Allah'ın izniyle bu zor zamanları da hep birlikte atlatacağız. Bu kutsal ve saygın mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktor ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.Sağlık çalışanları da Başkan Ekinci'ye ziyaret ve karanfil hediyeleri için teşekkürlerini iletti.