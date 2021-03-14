Çanakkale ruhu gerçek materyallerle Şanlıurfa’ya taşındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Şehitlerini Anma Ve Milli Ruhu yaşatma adına bir alışveriş merkezinde Çanakkale Savaşında kullanılangerçek obje ve materyaller sergisi açtı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde bir alışveriş merkezinde ziyarete açılan sergide Çanakkale savaşında kullanılan silahlar, mermiler, el bombaları, bıçaklar ve daha birçok materyal bulunuyor.





BAŞKAN BEYAZGÜL:" ÇANAKKALE'DE İMAN GÜCÜ, TOPA TÜFEĞE KARŞI GALİP GELMİŞTİR"

Buram buram tarih kokan serginin açılışını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Çanakkale Savaşında kahraman Mehmetçiklerin iman gücü ile düşmanı bozguna uğrattıklarını belirterek Seyit Onbaşı'nın taşıdığı merminin iman gücünün bir kanıtı olduğunu ifade etti. Başkan Beyazgül:" Bu milletin sıkıntılar içerisindeyken bile birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu biliyoruz. Bizler o günleri çocuklarımıza anlatarak onların da tarih bilinci ve vatan aşkıyla yoğrulmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.



Sergi alanını gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Çanakkale ruhunu o günün şartlarında kullanılan materyallerle birlikte günümüze kadar taşıyarak bizlerle buluşturan Başta Zeynel Abidin Beyazgül Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.Çanakkale Savaşında kullanılan gerçek obje ve materyaller sergisi alışveriş merkezine gelen vatandaşlar tarafından da oldukça beğenildi. Çanakkale'ye gitmeye imkânları olmadıklarını söyleyen vatandaşlar bu ruhu Şanlıurfa'ya taşınmasında ve vatandaşların istifadesine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.Serginin açılışında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Büyükşehir Korosu tarafından 'Hey On Beşli' adlı türkü seslendirildi. Programında sonunda ise ellerindeki kırmızı karanfilleri Başkan Beyazgül ve katılımcılara uzatarak temsili şehitlik anıtına kırmızı karanfiller bırakıldı.Programa Başkan Beyazgül'ün yanı sıra eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, İlgili daire başkanları ve kurum müdürleri katılım sağladı." Çanakkale'den Cumhuriyet'e Gerçek Tarihî Objeler ve Fotoğraflar " sergisi 19 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.