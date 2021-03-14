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’da alt geçitte zincirleme kaza, 1’i ağır 4 kişi yaralandı

’da, çevre yolu üzerinde yer alan alt geçitte zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.3.2021 23:37 Son Güncelleme: 14.3.2021 23:39 ABONE OL
Diyarbakır’da alt geçitte zincirleme kaza, 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yer alan alt geçitte saat 23:00 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçti, arkadan gelen başka bir araç yavaşlamaya çalışınca zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 113 sağlık görevlileri ile trafik polisleri sevk edildi. Araçlardan dışarı savrulan yaralılar, ambulanslarla hastenelere sevk edildi.

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Diyarbakır’da alt geçitte zincirleme kaza, 1’i ağır 4 kişi yaralandı
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