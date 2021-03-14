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Emekli müftü koronavirüse yenildi

Kocaeli'de Körfez İlçe Müftüsü olarak da bir süre görev yaptığı öğrenilen Mustafa Hüsnü Bayrak, kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 14.3.2021 12:40 ABONE OL
Emekli müftü koronavirüse yenildi

Kocaeli Körfez İlçe Müftülüğünden emekli olan ve Sakarya Sapanca İlçesinde oturan Mustafa Hüsnü Bayrak, kısa bir süre önce rahatsızlanarak yaptırmış olduğu testler sonucu koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.

Tedavi için Kocaeli İzmit İlçesinde hizmet veren özel bir hastaneye kaldırılan Bayrak, akşam saatlerinde fenalaşarak 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hac ve umre organizasyonlarıyapan bir firmanın da sahibi olduğu öğrenilen Bayrak'ın cenazesinin Pazartesi günü Sapanca Erenler Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Emekli müftü koronavirüse yenildi
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