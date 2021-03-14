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Hayalet ağlarla mücadele sürüyor

Dünyaca Ünlü İztuzu plajinda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezî (DEKAMER) kaplumbağalar dahil bir çok hayvan için hayati tehlike arz eden hayalet ağlar için büyük bir mücadelesine devam ediyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.3.2021 14:49 ABONE OL
Hayalet ağlarla mücadele sürüyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezî (DEKAMER), kaplumbağalar dahil bir çok hayvan için hayati tehlike arz eden hayalet ağlara karşı uyardı.

Life Med Turtles adlı proje kapsamında Kara Balık Dalış Merkezi Denizli'nin desteğiyle keşif dalışları gerçekleştirdiklerini belirten DEKAMER, hayalet ağlar ve deniz çöplerinin binlerce deniz canlısına mezar olduğunu söyledi.

DEKAMER, balıkçıların işlevsel olarak kullanmadığı ve denize atılmış ancak hala "avlama" işlevine sahip denizde kaybolmuş hayalet ağ adı verilen hayalet ağların yanı sıra denizde atılı paragat, misina ve deniz çöplerini tespit ederek topladıklarını dile getirdi. DEKAMER; vatandaşların da, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de tespit ettikleri hayalet ağlar ve deniz çöplerini kendilerine bildirmesini istedi.

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Hayalet ağlarla mücadele sürüyor
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