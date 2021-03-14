Jandarmanın dikkati hırsız baba ve oğlunu yakalattı

Olay, dün akşam saatlerine Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine Y.A'nın (35) kullandığı traktörü durdurdu. Yapılan kontrollerde üzeri branda ile kapalı traktör römorkunda yaklaşık 100 adet sulama boruları ve fıskiyeleri olduğu görüldü. Araştırmalarını genişleten jandarma ekipleri Y.A. ve babası M.A.'nın (70) sulama malzemelerini M.Ç.'nin tarlasından çaldığını belirledi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

EVLERİNDEN BİNLERCE SULAMA BORUSU VE MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Aynı mahallede ikamet eden şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda sulama borusu ve malzemesi buldu. Yapılan incelemeler sonucu malzemelerin daha önceden çalındığı tespit edildi. Evde yapılan aramada 2 bin 555 adet sulama borusu, bin 600 adette sulama aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi. Daha önceden bir suç kaydı olmadığı öğrenilen baba ve oğul jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.