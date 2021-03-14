Kayıp genç dağ başında ölü bulundu!

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Durum üzerine jandarma ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.