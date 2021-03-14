Kocaeli Valisi Yavuz’dan sağlık çalışanlarına teşekkür





KUTSAL GÖREV

Bir sonraki ziyaretini Kocaeli Devlet Hastanesine gerçekleştiren Kocaeli Valisi Yavuz'u Hastane Başhekimi Dr. Adem Çakır karşıladı. Burada görev yapan sağlık çalışanlarımızın da 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak çiçek veren Vali Seddar Yavuz; "Sağlık çalışanlarımızın Koronavirüs ile yaptığı mücadeleleri takdirle karşılanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli bir unsur olduğunu, sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça göstermiştir. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, milletimize hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum." Dedi