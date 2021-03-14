Kocaeli Valisi Yavuz’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı Kapsamında ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz'u Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan karşıladı.
Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet edip Bayramlarını kutlayan Vali Yavuz, özellikle pandemi sürecinde mesai mevhumu gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.Sağlık çalışanlarımızın yanısıra hastanede tedavi gören hastaları da unutmayan Vali Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Şair Mustafa Güner Yazgan ile diğer hastaları da ziyaret ederek, acil şifa dileklerinde bulundu.
KUTSAL GÖREV
Bir sonraki ziyaretini Kocaeli Devlet Hastanesine gerçekleştiren Kocaeli Valisi Yavuz'u Hastane Başhekimi Dr. Adem Çakır karşıladı. Burada görev yapan sağlık çalışanlarımızın da 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak çiçek veren Vali Seddar Yavuz; "Sağlık çalışanlarımızın Koronavirüs ile yaptığı mücadeleleri takdirle karşılanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli bir unsur olduğunu, sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça göstermiştir. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, milletimize hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum." Dedi