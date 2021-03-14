Melek İpek ile ilgili uzmanlardan açıklama! Örselenmiş Kadın Sendromu raporu alabilecek mi?





Arzu Akalın/Avukat



MELEK İPEK HİÇ CEZA ALMAYABİLİR



- Bir avukat olarak müvekkilinizin Örselenmiş Kadın Sendromu yaşadığını nasıl anlıyorsunuz? Fiziksel ve psikolojik raporlar alınması mı gerekiyor?

- Bir müvekkilimiz böyle bir durumla karşı karşıya kalmış ise, bizimkisi esasen bir kişisel tahminle başlar. Zira kişinin, bir kadının böyle bir psikolojik hal içinde olduğunu biz avukat olarak ancak kuvvetli bir tahminle söyleyebiliriz. Ama bizim yapacağımız tahmin, tespit sadece bir kuvvetli varsayım olabilir. Önemli olan açılan bir ceza davasında bir kimse örneğin eşini öldürdü ise ve bu filli işlerken iradesini geçici bir nedenle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltmış mıdır buna dair bir değerlendirme yapılır. Davayı gören hâkimin de tek başına karar verebileceği bir husus değildir bu. Zira avukat, hâkim, savcı hukuki değerlendirmeler yapabilir ama örneğin kişinin psikolojik durumunu tahlil edecek olan bu alanda eğitim almış, insan psikolojisi konusunda uzmanlığı olan bilirkişiler, adli tıp kurumu gibi resmi kurumlardır.

- Böyle bir rapor sonrası, bu durum mahkemede ne tür bir sonuç sağlıyor? Cezada hafifleme gibi bir etkisi mi oluyor?

- Bizim şu an yürürlükte olan 5237 sayılı Ceza Kanunu bu konuda 34'üncü maddede bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Buna göre, bir kimse işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyor durumda ise ya da davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmışsa, bu kişiye işlediği fiilden dolayı ceza verilmez.